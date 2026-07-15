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Sucesos

Ocho heridos, uno muy grave, tras caer un árbol sobre una casa de colonias en Olot, en Girona

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Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo tras la caída de un árbol sobre una casa de colonias en Olot. Europa Press
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Ocho personas han resultado heridas este miércoles por la tarde después de que un árbol cayera sobre una casa de colonias situada en Olot (Girona), según ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La persona que presenta las lesiones de mayor consideración ha sido evacuada en estado grave al Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, mientras que el resto de los afectados han recibido asistencia sanitaria en el lugar o han sido trasladados a otros centros hospitalarios.

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Siete heridos de diversa consideración

Además del herido grave, el SEM ha informado de una persona herida menos grave, que ha sido trasladada al Hospital de Olot, y de seis personas con heridas leves, derivadas al mismo centro sanitario para recibir atención médica.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias exactas en las que se produjo la caída del árbol ni la identidad de los afectados. Tras recibir el aviso, el Sistema d'Emergències Mèdiques activó un importante dispositivo para atender la emergencia.

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En el operativo participaron cinco ambulancias, un equipo conjunto con los Bombers de la Generalitat, un helicóptero medicalizado para el traslado del herido de mayor gravedad y un equipo de psicólogos para prestar apoyo a las personas afectadas y a sus familiares. Los servicios de emergencia trabajan ahora para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída del árbol sobre la casa de colonias.

Por el momento, las autoridades no han informado de si el accidente pudo deberse al estado del árbol, a las condiciones meteorológicas o a cualquier otro factor. La investigación continúa abierta mientras los equipos de emergencia completan la atención a los afectados.

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