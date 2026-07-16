Los hechos han tenido lugar a las 13:50 horas en la calle Las Acacias, en plena discusión vecinal

La abogada de El Ejido, con pronóstico reservado, recibió un disparo con un pistola del calibre 32 de un cliente insatisfecho

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GuadalajaraUn hombre de 70 años ha sido detenido por disparar y herir con un arma de fuego a un vecino de 46 años en el transcurso de una discusión que se ha producido este jueves en una urbanización de Guadalajara, que ha hecho necesario el traslado del herido al hospital de la ciudad.

El incidente ha tenido su origen en una discusión vecinal que ha tenido lugar en la urbanización El Clavín, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Según han explicado fuentes del servicio de emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 13:50 horas en la calle Las Acacias, cuando el detenido ha disparado a la víctima con un arma de fuego, que ha resultado herido en el abdomen.

El herido ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Guadalajara desde el lugar del suceso, al que se han desplazado también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, ha indicado el 112.