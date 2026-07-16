Antonio Rodríguez Europa Press 16 JUL 2026 - 15:23h.

La Policía confirma que la abogada no sufrió un disparo con un arma de balines, sino que recibió un tiro a bocajarro de una pistola del calibre 32

Disparan a una abogada en plena calle tras ganar un juicio en El Ejido, Almería

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El EjidoEl pasado miércoles se vivió en El Ejido, Almería, una agresión con arma de fuego a primera hora de la mañana. La víctima fue una abogada que sufrió un disparo por un cliente insatisfecho con el que mantenía una disputa relacionada con el cobro de una indemnización, según apuntan fuentes policiales.

A las 09:30 horas, en la calle Granada de El Ejido y con un arma de fuego del calibre 32, el hombre de origen marroquí apretó el gatillo y disparó a la letrada en el costado. Desde entonces, la Policía Nacional tiene activo un dispositivo para localizar al presunto autor de los hechos que, hasta el momento, se encuentra en paradero desconocido.

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En cuanto al estado de salud de la abogada, la profesional de 28 años permanece ingresada tras el impacto de bala que sufrió a escasos metros y se encuentra con pronóstico reservado. Una situación crítica pese a que las primeras informaciones que salieron a la luz detallaban que había sufrido un disparo con una pistola de balines y, sin embargo, fue víctima de un arma de fuego.

La Policía Nacional ha señalado que se han dispuesto "todos los medios humanos y materiales" para localizar al sospechoso, mientras continúa abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. El servicio de emergencias 112 Andalucía, por su parte, recibió una llamada que alertaba de que una mujer había recibido un disparo, por lo que dio aviso a la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Los abogados, unidos contra el brutal ataque a la letrada

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El Colegio de la Abogacía de Almería y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados han emitido un comunicado pronunciándose sobre el ataque con arma de fuego sobre la joven letrada en El Ejido. El gremio expresa su "más absoluta condena" y califica este acto de "extraordinaria gravedad".

Por último, los abogados han querido dejar claro que ante cualquier agresión, amenaza o intimidación contra un profesional de la abogacía por el desarrollo de sus funciones "supone un ataque directo al propio Estado de Derecho".