La Guardia Civil investiga la muerte por ahogamiento de una madre de 29 años y sus dos hijos de 11 y 7 años en la presa del Roncal

Mueren una madre y sus dos hijos menores ahogados mientras se bañaban en la presa del Roncal, en Navarra

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PamplonaNavarra continúa consternada tras la muerte de una mujer y de sus dos hijos, dos menores de 11 y 7 años, ahogados en la presa de Roncal. El triple fallecimiento ocurrió a primera hora de la tarde de este pasado miércoles 15 de julio cuando la mujer de 29 años y sus dos hijos, menores de edad, fallecían ahogados mientras se bañaban en la presa de Roncal, en el río Esca, en Navarra.

Según las primeras pesquisas de la Guardia Civil, la causa de la muerte habría sido un ahogamiento. La muerte de esta familia ocurrió poco después de las 16:30 horas. Ahora, el Ayuntamiento de la localidad navarra ha declarado tres días de luto oficial.

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Un accidente en cadena

La investigación continúa abierta y se siguen practicando las diligencias para el esclarecimiento de los hechos. No obstante, la Guardia Civil, cuerpo encargado de la investigación, trabaja en la hipótesis de un accidente en cadena, como informan desde el medio de comunicación 'Diario de Navarra'.

"Las tres personas habrían ido entrando en el agua con intención de prestar ayuda a una de ellas en apuros sin que finalmente pudieran lograrlo", indican en el medio anteriormente citado.

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El dispositivo desplegado por el triple ahogamiento

Según han informado fuentes oficiales, nada más tener constancia de este triple ahogamiento se movilizó a efectivos de los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico (SVB), dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), además de agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

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Sin embargo, los servicios de emergencia no podían hacer nada por salvar la vida de las tres víctimas, vecinas del Valle de Roncal.

Tres días de luto

En un comunicado, el Ayuntamiento de Roncal ha indicado que ha decidido declarar tres días de luto oficial, por lo que se colocará la bandera oficial a media asta y no se celebrarán actos oficiales durante esas 72 horas.

"Ante el trágico fallecimiento de tres vecinos y vecinas de una misma familia acaecido esta tarde, el Ayuntamiento de Roncal quiere mostrar en nombre de todo el pueblo su consternación por el suceso, su solidaridad con los familiares y amigos de las personas fallecidas y su disposición para colaborar con las familias afectadas en cualquier trámite que sea necesario llevar a cabo", ha señalado el Consistorio.