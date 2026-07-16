Seis de los siete detenidos, entre ellos un policía local, ingresan en prisión por una presunta trama de narcotráfico en Canarias

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El juez del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de seis de los siete detenidos esta semana por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en el archipiélago canario.

Entre los enviados a prisión se encuentra un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, también investigado por su supuesta participación en la trama.

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Seis investigados ingresan en prisión

La decisión ha sido adoptada por el magistrado al frente de la plaza n.º 7 de la Sección de Instrucción, encargado de dirigir la investigación.

Tras tomar declaración a los siete arrestados, el juez acordó el ingreso en prisión de seis de ellos, mientras que el séptimo quedó en libertad provisional con la obligación de comparecer ante el juzgado dos veces al mes, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El instructor atribuye, de forma indiciaria, a los investigados los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

La operación se enmarca en una investigación sobre una organización que, presuntamente, desarrollaba actividades relacionadas con el narcotráfico en distintos puntos del archipiélago canario.

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El juzgado ha acordado además levantar el secreto de sumario, permitiendo que las partes tengan acceso a las actuaciones practicadas hasta el momento mientras continúa la investigación judicial.