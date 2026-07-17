Los investigadores llevaban buscándole desde que la tarde del jueves agrediera a otro hombre con una botella rota y se diera a la fuga

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La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como supuesto autor de la muerte de otro hombre con una botella rota en el municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany. El sospechoso, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, está acusado de un delito de homicidio.

Los investigadores de la Unidad de Policía Judicial llevaban buscándole desde que la tarde del jueves agrediera a otro hombre con una botella rota y se diera a la fuga.

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El suceso ocurrió la tarde del jueves en el paseo de es Caló des Moro, donde una pelea entre dos individuos terminó con uno de ellos con una herida provocada con una botella rota, ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni en un comunicado.

Por el momento, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, se desconcen los motivos exactos que desecnadenaron el enfrentamiento.

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Los socorristas y una ciudadana asistieron a la víctima en un primer momento. A la llegada de una patrulla, los agentes siguieron con las maniobras de reanimación hasta la asistencia sanitaria. Los servicios de emergencia trasladaron al herido al Hospital Can Misses, donde ha perdido la vida debido a la gravedad de las heridas sufridas, según el Área de Salud.