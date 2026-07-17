Un joven ha tenido que ser intervenido para reimplantarle la oreja que le arrancaron en una pelea en un bar de Culleredo, A Coruña

Los agentes encontraron la oreja en el suelo del local donde se produjo la pelea un día después de la riña

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CulleredoLa Guardia Civil, la Policía Local y la Ertzaintza han detenido a tres personas por una pelea, ocurrida durante una fiesta de cumpleaños en Culleredo (A Coruña), en la que un joven residente en Euskadi perdió una oreja, encontrada horas más tarde en el local por los agentes.

Según ha informado la Guardia Civil, el suceso se produjo en un establecimiento de ocio ubicado en O Burgo, en Culleredo, donde a las cinco de la madrugada se desencadenó una pelea multitudinaria entre los asistentes al evento y otros clientes del local.

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Encontraron en el suelo del local una oreja humana un día después de la reyerta

En un primer momento, un varón de 42 años residente en Culleredo fue trasladado de urgencia al hospital por una herida abierta en la ceja. Los agresores ya habían huido, de forma que no estaban en el local al llegar las fuerzas de seguridad.

No obstante, al día siguiente, durante la inspección ocular del escenario de la reyerta, los agentes encontraron en el suelo una oreja humana.

La investigación los llevó al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde en aquel momento se intervenía a un joven de 18 años por ese motivo.

La localización de la oreja hizo posible que fuese reimplantada con éxito, mientras continuaban las pesquisas para esclarecer lo sucedido.

Detenidas tres personas

El joven y parte de su entorno familiar residían en Euskadi, de manera que la Guardia Civil estableció un canal de colaboración operativa con la policía vasca para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Después de la investigación, que incluyó la toma de declaraciones y la identificación de todos los participantes en la riña, fueron detenidas tres personas y otras ocho han quedado en condición de investigadas.