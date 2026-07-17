La Policía Nacional mantiene abierta la investigación a la espera del informe forense, que permitirá aclarar las circunstancias del fallecimiento

Denuncian la desaparición de la excavadora que estaba en el solar contiguo al edificio derrumbado en Benetússer

Compartir







El cadáver de un hombre de unos 70 años ha sido hallado este viernes en el interior de un socavón ubicado en un descampado en obras de la ciudad de València, según han confirmado fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

La desaparición del hombre había sido denunciada el pasado miércoles, y ahora la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Sin indicios de criminalidad

Por el momento, los investigadores han señalado que no existen indicios de criminalidad, aunque será el resultado de la autopsia el que determine las causas exactas de la muerte.

Las pesquisas continúan abiertas para reconstruir lo sucedido. Según las primeras informaciones, el hombre se precipitó a un socavón de cierta profundidad, aunque todavía se desconoce si la caída se produjo el mismo día de su desaparición o en una fecha posterior.

Los investigadores trabajan para determinar cuándo y cómo ocurrió el accidente. El cadáver fue encontrado en un descampado vallado situado entre el Hospital La Fe y la rotonda de los Anzuelos, en una parcela donde está previsto el inicio de unas obras.