Carlos Plá Valencia, 17 JUL 2026 - 07:55h.

Los vecinos sospechan que se la ha llevado la constructora sin autorización porque se trata de la principal prueba para determinar las causas del colapso

El inspector de Bomberos, sobre el derrumbe de Benetússer: "Se desalojó a vecinos y en un minuto el edificio colapsó"

Compartir







Los vecinos del edificio que se derrumbó este martes en Benetússer denuncian que durante la pasada noche se ha retirado sin autorización la excavadora que estaba en solar contiguo donde se estaba realizando una obra que podría ser la causa del colapso del inmueble de tres plantas.

El dueño del local situado en la planta baja del edificio siniestrado ha alertado de la desaparición de la máquina. "Al ver que no estaba he llamado a la policía para preguntar si lo habían autorizado y me han dicho que no porque la investigación sigue en marcha", asegura Manuel Lozano , que tras lo sucedido sospecha que " la constructora parece que quiere eliminar pruebas".

PUEDE INTERESARTE Muere un obrero y otro resulta herido grave tras derrumbarse el forjado de una vivienda en San Sebastián de los Reyes

Los vecinos consideran que la excavadora es una de las principales pruebas con la que cuentan los peritos para determinar las causas de lo sucedido, por eso han pedido la colaboración de las personas que viven en la zona para que les hagan llegar cualquier imagen que puedan haber capturado del momento de la retirada de la máquina.

También este jueves, los vecinos afectados han acudido a la montaña de escombros en la que se han convertido sus casas para ver si podían recuperar algunas de sus pertenencias, aunque por el momento no ha sido posible debido al riesgo de sufrir un accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Algunos también han vuelto al inmueble para tratar de localizar a las mascotas que tenían en casa y de las que desconocen si pudieron escapar o si quedaron atrapadas tras el colapso.

Robos

Lo que sí han podido comprobar es que durante la noche se han producido algunos robos de los objetos que han quedado entre los cascotes. "Se han llevado aires acondicionados y pertenencias de los inquilinos", lamenta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Estas sustracciones han provocado la indignación entre los afectados que están barajando la posibilidad de contratar una empresa de vigilancia para frenar los robos mientras se instala el vallado que el ayuntamiento se ha comprometido a colocar alrededor de la finca siniestrada.