Muere un hombre de 78 años tras sufrir un desvanecimiento mientras se bañaba en una playa de Santa Pola

El septuagenario fue rescatado del agua por varios bañistas, que intentaron reanimarlo sin éxito en la playa de Varadero

Denuncian la desaparición de la excavadora que estaba en el solar contiguo al edificio derrumbado en Benetússer

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Un hombre de 78 años ha fallecido tras sufrir un desvanecimiento mientras se encontraba en el agua en la playa de Varadero, en el municipio alicantino de Santa Pola, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Los bañistas intentaron reanimarlo

El suceso tuvo lugar este jueves, poco antes de las 12:40 horas, cuando varios bañistas localizaron al septuagenario en el agua y lo sacaron hasta la orilla.

Una vez fuera del mar, intentaron reanimarlo, aunque las maniobras resultaron infructuosas y no fue posible salvar su vida. El fallecido era de nacionalidad española. Tras el suceso, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Pola asumió las diligencias e inició el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias de la muerte.