La Policía Nacional trata de identificar a los agresores comprobando si alguna cámara captó el momento

Encuentran el cadáver de un hombre en un socavón de un descampado en obras de Valencia

Compartir







El periodista Fonsi Loaiza ha denunciado a través de sus redes social una “brutal agresión” por la que tuvo que ser atendido en los centros de salud San Carlos y Puerta del Mar, de Cádiz, donde se produjo el ataque.

"Lo último que recuerdo es que me llamaron 'rojo, subcampeón', antes de quedar inconsciente de una brutal agresión", ha escrito el escritor de ‘Oligarcas. Los dueños de España’.

PUEDE INTERESARTE Un preso apuñala a otro en la cabeza con un pincho que hizo él mismo en la cárcel de Archidona, Málaga

En su publicación en redes ha colgado una fotografía del estado de su rostro, visiblemente magullado. El periodista ha aprovechado para “dar las gracias a los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar”. Del mismo modo ha cargado contra “los que usan el terror y el odio fascistas: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás".

PUEDE INTERESARTE El Congreso sanciona de nuevo a Vito Quiles con un mes de retirada de la acreditación

El periodista ha admitido en otras ocasiones que sufre decenas de amenazas en persona y en especial por internet por parte de perfiles vinculados a la extrema derecha.

La Policía Nacional trata de identificar a los agresores comprobando si alguna cámara captó el momento.