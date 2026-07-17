La víctima ingresó en la UCI del hospital Can Misses de Ibiza con una herida grave en el abdomen tras la reyerta

Detenido en Ibiza por una orden internacional el activista multimillonario James Cox Chambers Jr.

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El pasado jueves un joven era atacado por otro hombre con una botella rota en es Caló des Moro, en San Antonio. El suceso ocurría durante una pelea entre los dos individuos en la cual el agresor rajó en el abdomen a la víctima con una botella rota.

Tras recibir el aviso de que había un herido con arma blanca, los socorristas de la zona y una ciudadana realizaron los primeros auxilios a la víctima. Posteriormente, los agentes de la Policía Local continuaron con las maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.

El herido ingresaba instantes después en estado crítico en la UCI del Hospital Can Misses de Ibiza, lugar donde finalmente ha fallecido debido a la gravedad de las heridas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para localizar al agresor.