Esta reunión era un intento de mediación tras una pedida de mano o una boda celebrada el viernes en la zona de la Mina

Los Mossos han explicado que los heridos están fuera de peligro y que se ha abierto una investigación

Compartir







BarcelonaCuatro personas han resultado heridas este sábado durante una pelea en Badalona (Barcelona), dos de ellas por arma de fuego, una por arma blanca y otra por un golpe en la cabeza, han informado a Europa Press los Mossos d'Esquadra. Según ha avanzado 'ElCaso.cat', ha sido en la calle Jumilla del barrio de Sant Roc y no constan detenciones.

Los Mossos han explicado a Europa Press que los heridos están fuera de peligro y que se ha abierto una investigación. Al parecer, la discusión se produjo por una boda. Una familia de Sant Adrià de Besòs se trasladó a Badalona, la situación empeoró hasta convertirse en una pelea y un vecino de la localidad disparó contra los de Sant Adrià.

Todo habría ocurrido por una pedida de mano o una boda

Esta reunión era un intento de mediación tras una pedida de mano o una boda celebrada el viernes en la zona de la Mina. Pero todo acabó en una discusión. Los Mossos han explicado que los heridos están fuera de peligro y que se ha abierto una investigación.

Por el momento, no hay información de que los agentes hayan realizado alguna detención relacionada con esta pelea que ha acabado con cuatro heridos.