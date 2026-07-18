Cuatro personas resultan heridas, dos de ellas por armas de fuego, tras una pelea en Badalona, Barcelona
Esta reunión era un intento de mediación tras una pedida de mano o una boda celebrada el viernes en la zona de la Mina
Los Mossos han explicado que los heridos están fuera de peligro y que se ha abierto una investigación
BarcelonaCuatro personas han resultado heridas este sábado durante una pelea en Badalona (Barcelona), dos de ellas por arma de fuego, una por arma blanca y otra por un golpe en la cabeza, han informado a Europa Press los Mossos d'Esquadra. Según ha avanzado 'ElCaso.cat', ha sido en la calle Jumilla del barrio de Sant Roc y no constan detenciones.
Los Mossos han explicado a Europa Press que los heridos están fuera de peligro y que se ha abierto una investigación. Al parecer, la discusión se produjo por una boda. Una familia de Sant Adrià de Besòs se trasladó a Badalona, la situación empeoró hasta convertirse en una pelea y un vecino de la localidad disparó contra los de Sant Adrià.
Todo habría ocurrido por una pedida de mano o una boda
Esta reunión era un intento de mediación tras una pedida de mano o una boda celebrada el viernes en la zona de la Mina. Pero todo acabó en una discusión. Los Mossos han explicado que los heridos están fuera de peligro y que se ha abierto una investigación.
Por el momento, no hay información de que los agentes hayan realizado alguna detención relacionada con esta pelea que ha acabado con cuatro heridos.