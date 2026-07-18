Para la detención del hombre de 28 años ha sido crucial el hallazgo de los restos biológicos del acusado en los escenarios del crimen

En un principio se barajó la hipótesis de que el hijo había matado a su madre y posteriormente se había quitado la vida

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La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 28 años, vecino del municipio de Miengo, como presunto autor del homicidio de una mujer de 81 años y de su hijo, de 41, en la localidad de Hinojedo en 2024. Una de las primeras hipótesis que se barajaron fue que el hijo había matado a la madre y posteriormente se había suicidado.

El detenido ha ingresado en prisión, tras ser puesto a disposición judicial, después de una compleja investigación en la que ha sido crucial el hallazgo de los restos biológicos del detenido en los escenarios en los que aparecieron los cuerpos, según ha informado este sábado el instituto armado en un comunicado.

La Guardia Civil encontró al hijo ahorcado en un cobertizo situado junta a la vivienda unifamiliar en la que residía con su madre, que fue hallada después dentro de la casa, con signos de haber sido estrangulada posiblemente con un cable o una cuerda.

Se barajó el asesinato del hijo y su posterior suicidio

La primera hipótesis de los investigadores, tras el hallazgo de los cuerpos, apuntaba a que el hijo había matado a la madre y después se había suicidado. Sin embargo, con el paso del tiempo las hipótesis se centraron en un posible homicidio ya que entre las muestras biológicas halladas en la casa, había una que no se pudo identificar y que no formaba parte de los archivos de la Guardia Civil. El resto de las muestras halladas pertenecían a personas del entorno de los fallecidos.

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Las pesquisas condujeron a un hombre que había estado realizando una instalación en la vivienda a finales de 2023 y había vuelto a la casa en diferentes ocasiones para hacer reparaciones relacionadas con ese trabajo. Fue localizado la semana pasada y se pudo comprobar que las pruebas biológicas correspondían a esta persona.

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La investigación ha estado dirigida por el la magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 7 de Torrelavega desde que ocurrieron los hechos.

El detenido ha ingresado ya en prisión

El detenido ha pasado este sábado a disposición judicial y, tras declarar ante el titular del la plaza número 5 de Torrelavega, en funciones de guardia, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza.