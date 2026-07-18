El conductor del vehículo figura entre las víctimas de la explosión del coche en Lleida

De momento se desconocen las causas que han provocado la explosión

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Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad a consecuencia de la explosión registrada en el interior de un coche aparcado en la vía pública de Lleida. El conductor del vehículo figura entre las víctimas del suceso, asi como otras cuatro personas que pasaban por la zona en ese momento.

Se investigan las causas de la explosión

Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado de que la explosión se ha registrado sobre las 11:00 horas en un coche estacionado en la calle de Lluís Companys, por causas que ahora se investigan.

Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), una de las personas heridas se encuentra en estado grave y ha sido trasladada a un centro hospitalario, mientras que las otras cuatro sufren heridas leves.

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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para conocer las causas de esta explosión, según han confirmado fuentes de la policía catalana, que apuntan a un origen accidental de la misma.