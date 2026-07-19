Detenido por agredir a su pareja en un camping y darse a la fuga en Guardamar, Alicante

La víctima fue atendida por los servicios médicos y poco después recibió el alta sanitaria tras no revestir gravedad las heridas

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GuardamarUn hombre de 25 años ha sido detenido tras agredir a su pareja sentimental en un campin de Guardamar del Segura (Alicante) y darse a la fuga en una furgoneta. Según fuentes de la investigación, el suceso ocurrió en la tarde del pasado viernes y el hombre fue interceptado y arrestado poco después por la Policía Local de la vecina y cercana localidad de Santa Pola.

La víctima fue atendida por los servicios médicos y poco después recibió el alta sanitaria tras no revestir gravedad las heridas, han indicado las mismas fuentes.

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La víctima presentaba heridas de gravedad

Los agentes recopilaron información sobre el vehículo implicado y comunicaron con rapidez los datos y la dirección de huida a la Policía Local de Santa Pola. La Policía Local Guardamar han destacado la eficacia de la actuación conjunta entre ambos cuerpos policiales: "La rápida actuación y coordinación policial permiten la detención del presunto autor de un grave atropello. La Policía Local de Guardamar del Segura ha demostrado, una vez más, su profesionalidad y capacidad de respuesta ante una situación de extrema gravedad".

"Tras producirse el presunto atropello intencionado de una mujer en el municipio, los agentes de la Policía Local de Guardamar acudieron de inmediato al lugar de los hechos para auxiliar y atender a la víctima, que presentaba heridas de gravedad, activando al mismo tiempo todos los recursos de emergencia", señalan en el comunicado.

"De forma paralela, los agentes de ésta Policía recopilaron y transmitieron con rapidez información clave sobre el vehículo implicado y su dirección de huida, manteniendo una coordinación constante y eficaz con la Policía Local de Santa Pola. Gracias a esta rápida comunicación y al intercambio de datos, fue posible localizar e identificar el vehículo, culminando con la detención del presunto autor por parte de la Policía Local de Santa Pola", añaden. "Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los agentes implicados por su profesionalidad, compromiso y eficacia", concluyen en el comunicado.