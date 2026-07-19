Condenan a 4 años de cárcel a un hombre araña que en 3 meses asaltó 69 viviendas de Murcia

El hombre araña murciano, a la cárcel por robar en casi 70 casas en el año 2021

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La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cuatro años de cárcel a un hombre araña que reconoció en el juicio que durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021 asaltó 69 viviendas ubicadas en la capital y en pedanías.

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso Efe, condena también al acusado a devolver el importe del botín de esos robos, que supera los 104.000 euros.

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Y añade que la mayor parte de los asaltos los cometió trepando por la fachada de los edificios a través de tuberías o de otros elementos existentes en las mismas.

Tras acceder al interior de las viviendas a través de las ventanas, se apoderaba de joyas y dinero y de otros objetos de valor, como ordenadores, una colección de monedas antiguas y un bolso.

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En alguna ocasión no pudo consumar su propósito depredatorio al ser sorprendido por los dueños de las viviendas asaltadas.

Además del valor de lo sustraído, añade la sentencia, el acusado causó diversos daños en los domicilios, que en uno de los casos superaron los 5.600 euros y en otro se acercaron a los 1.600.

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La sentencia incluye también una condena de tres meses de cárcel por el delito de estafa cometido al intentar hacer una extracción bancaria con una de las tarjetas sustraídas.

Al fijar la condena, el tribunal aplica al acusado la agravante de reincidencia en el delito de robo y las atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas en ambos delitos.