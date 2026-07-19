Los bomberos tuvieron que despejar la zona vegetal con motosierras para poder acceder al cuerpo del fallecido

El conductor implicado en el atropello mortal a un turista en Capdepera, Mallorca, da positivo en el test de alcoholemia

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MallorcaDurante dos horas, los agentes de la Guardia Civil y Policía Local estuvieron buscando el cadáver del turista atropellado este 19 de julio cerca de una playa del municipio de Capdepera (Mallorca). Quedó oculto entre matorrales.

Según publica 'Diario de Mallorca', tuvieron que llamar a los bomberos para que acudiesen a ayudarles a acceder al cuerpo, una vez que consiguieron localizarlo alrededor de las 10 horas. El suceso ocurrió a las siete de la mañana.

Un coche, cuyo conductor circulaba bajo los efectos del alcohol, pues dio positivo en la prueba de alcoholemia, golpeó con tanta violencia al hombre que éste salió despedido unos 20 metros desde el punto del impacto hasta el que cayó.

Dio la casualidad que fue a parar a una zona vegetal junto a la carretera, muy densa en garriga. La altura que alcanza esta planta hizo que los efectivos movilizados al lugar tuviesen muchas dificultades para encontrar al fallecido.

Con motosierras, desbrozaron el acceso al cadáver

Aunque sí sabían que alguien había sido arrollado por un vehículo, por los restos que lo evidenciaban, no vieron el cadáver hasta que los rastreos en círculos alrededor permitieron descubrirlo, escondido entre la maleza.

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Tal y como reitera el mismo periódico de la isla balear, las matas crecidas allí hacían imposible detectar en la distancia que había una persona ahí, a menos que se estuviese justo al lado.

Los equipos de rescate que acudieron utilizaron motosierras para desbrozar la vegetación y facilitar el acceso al fallecido para sacarlo de esa zona. Luego, lo portaron para su traslado.

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El conductor implicado fue detenido

En cuanto al conductor implicado en el suceso, aunque inicialmente se dio a la fuga, después regresó al lugar del siniestro y fue detenido. Se podría enfrentar a un delito de homicidio imprudente.

Los agentes hallaron su automóvil aparcado en un camino que no tenía salida, cerca del punto del accidente. Tenía signos de haber golpeado a algo o a alguien en su parte frontal.