Sus padres rastrean todas las zonas donde han habido avistamientos y hablan con los vecinos en busca de alguna pista

Llamamiento desesperado de la familia de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma: "Es muy importante no asustarlo"

Compartir







Se cumplen cinco meses de la desaparición de Airam Concepción, el joven con autismo al que se le perdió la pista en la isla de La Palma. Los familiares no paran de buscarlo, pero piden colaboración ciudadana para encontrarlo. Mientras, sus teléfonos siguen sonando. "Han sido como 25 avistamientos posibles. Ha aprendido a moverse, esconderse y a andar de noche", explica su padre Fran Concepción.

Mientras se graba este reportaje, les llega un nuevo aviso. "Siempre que te lo dicen hay un momento en el que dices 'Ojalá sea Airam'", afirma su madre Mercedes Afonso. La investigación continúa abierta y ellos no pierden la fe. "Tengo que seguir siendo su faro. Si yo siento que Airam está, yo tengo que seguir haciendo de faro", señala la mujer.

Sus padres dejan una decena de kit de supervivencia en la isla

La búsqueda diaria de Airam la realizan sus padres. "Rastreo todas las zonas de alrededores donde lo han visto, preguntando a los vecinos , buscando refugios posibles, cuevas o casas abandonadas", asegura Fran Concepción. Ellos intentan establecer comunicación dejándole una decena de kit de supervivencia: "Estamos dejando bolsas en distintos puntos donde han habido avistamientos. Le ponemos un pequeño avituallamiento, un mensaje nuestro y una foto de los tres".

PUEDE INTERESARTE Localizan una mochila y mensajes grabados en la arena en la zona de búsqueda de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma

"Le dejamos un boli y una hoja por si quiere escribirnos", añade su madre. Airam deambula por los alrededores de la isla y sus padres recuerdan cómo se pueden ayudar a localizarlo. "Lo más importante es que hagan una foto, que llamen inmediatamente y que no lo pierdan de vista. Creemos que nuestro hijo está pero necesitamos a las personas para encontrarle", incide Mercedes Afonso. Porque ellos no pierden la esperanza de poder localizarlo y llevarlo a casa.