Noelia Camacho 16 MAY 2026 - 20:25h.

La familia recuerda que es importante no asustarlo porque puede estar sufriendo un colapso autista

El padre de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma, vincula su desaparición con un episodio traumático: "Nos dimos cuenta de que su miedo se disparó”

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Se cumplen tres meses de la desaparición de Airam Concepción, un joven de 20 años con autismo, en La Palma. Su familia lo busca todos los días por la isla y hace un llamamiento para que llamen a los teléfonos que han aportado si lo ven en algún momento. "Es muy importante no asustarlo porque puede estar sufriendo lo que se llama un 'colapso autista'", recuerda la familia.

"Era un chico lleno de ilusión, estaba preparándose la ESO. Tenemos la convicción de que se le reactivó un trauma de un viaje anterior", señala el padre de Airam, Francisco Concepción. Y entró en lo que se conoce como 'colapso autista': "Ellos mientras tengan ese trance no quieren ser vistos y por eso caminan de noche o a primeras horas de la mañana".

La última imagen de Airam son en una guagua

Las últimas imágenes que se tienen de Airam es montándose en una guagua. "Hay un testigo que dice que se sentó con él y que lo vio como asustado", afirma el padre. Se celebraba la fiesta de los indianos y se cree que la multitud lo asustó. "Él llamaba y decía 'mamá te quiero'. Se quedaba callado unos segundos y cortaba la llamada", añade el hombre.

Lo han visto caminando cerca de la carretera y los testigos lo identifican con rapidez. En el último mes lo han visto con zapatos de distinto color y con ropa que no es de él. También han encontrado mensajes en el suelo donde pone "Gracias, mamá", unas palabras que creen que las ha escrito él. Pero preocupan las pistas de su pantalón y su mochila que encontraron en el mar, como si lo hubiesen tirado, según el padre.

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Ellos siguen pensando que se está escondiendo y por eso piden una búsqueda con cámaras nocturnas. "Hay que adaptar la búsqueda a su condición porque ellos tienen otro patrón de comportamiento. Tener perros especializados para buscar a personas autistas con cámaras térmicas de noches es más efectivo", relata Francisco, quien sale todos los días en su búsqueda. "Nosotros siempre tratamos de mantener la fe y la esperanza. Es duro como padres, no se lo deseo a nadie, pero hay que afrontarlo, seguir adelante y continuar la búsqueda", confiesa.

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La madre de Airam aportó datos clave de su hijo

La madre del joven, Mercedes Afonso, ya aportó información sobre su hijo: mide 1,72 metros, tiene los ojos azules y complexión delgada pero fuerte. Es autista de altas capacidades y podría estar atravesando un proceso de colapso asociado a su condición, confirmado por su psicóloga clínica, lo que puede derivar en la necesidad de aislarse y esconderse.

Mercedes Afonso, madre de Airam, agradeció la labor del dispositivo de búsqueda y ha pedido "calma" ante el "ruido" que genera el caso. "Hay demasiado ruido, hay que aquietar la mente, respirar y escuchar a nuestro corazón, hasta que todo el hilo de pista, que son muchas, se compruebe y se constate", escribía en sus redes sociales donde ha insistido en lanzar un mensaje de "confianza y esperanza".

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Airam sufre el 'síndrome de PANDAS'

Ella recordó que su hijo sufrió 'síndrome de PANDAS' desde los nueve hasta los 14 años y una de sus síntomas más "tremendos" era un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) de limpieza y contaminación que se prolongó hasta los 17 años. "Cuando él empezó con ese síndrome, prácticamente en este país no se sabía lo que era, ni en sanidad. Esta familia ha vivido en el infierno, durante mucho tiempo, convirtiéndonos todos en supervivientes", relató.

Unidades especializadas en tareas subacuáticas de la Guardia Civil han retomado las labores de búsqueda de Airam Concepción, desaparecido hace 60 días, en la isla de La Palma, incorporando vehículos de propulsión subacuático (VPS), más conocidos como ‘torpedos subacuáticos’. Los buzos de los GEAS buscan ahora en zonas rocosas de difícil acceso cerca de donde desapareció.

La búsqueda se ha centrado en la playa del Pósito

El dispositivo se ha concentrado en el entorno de la playa del Pósito, en el municipio de Mazo, una zona considerada estratégica por la influencia de las corrientes que discurren de norte a sur. Según los especialistas, este tramo del litoral actúa como un área natural de depósito de restos marinos, lo que lo convierte en un punto prioritario para intentar localizar cualquier indicio relacionado con el joven.

Las labores de rastreo se centran en inspecciones minuciosas de huecos, grietas y formaciones rocosas que podrían haber acumulado objetos arrastrados por el oleaje desde el día de la desaparición.

Si tienes cualquier información sobre Airam Concepción o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775, el +34 649 952 957, 661924972 o al 922437650. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.