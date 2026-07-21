Asun Chamoso 21 JUL 2026 - 05:30h.

Pepita Bernat, nacida en 1919, es una leyenda en la sala de fiestas La Paloma de Barcelona

El grupo de jubiladas de Girona, que anima con sus playbacks residencias y teatros: "Nos gusta divertirnos y también a los demás"

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BarcelonaA sus 107 años recién cumplidos, Pepita Bernat desprende energía y alegría. Incluso después de una emotiva fiesta sorpresa de aniversario. "Estoy espléndida, pero algo cansada. Si oigo un vals, me pongo a bailar", confiesa entre risas. Rodeada de familia y amigos en el restaurante de 'drag queens' dDivine de Barcelona, Pepita ha soplado las velas por sus 107 años con "una buena comida, buenos cantantes, bailando, con entrevistas y haciendo juerga". A los regalos, ha sumado una medalla de la Generalitat por los 100 años de vida.

Esta centenaria no ve ningún secreto en llegar hasta su edad. "Lo que he hecho en mi vida es trabajar, pasármelo bien, comer sencillo, bailar y moverme mucho. También en casa. Hago mis ejercicios, incluso remuevo la olla bailando. Nos hemos de mover. No hay que estar en el sofá ni toda la mañana ni toda la tarde". Y en esos planes, no falla, desde hace casi 90 años, ir a bailar a la sala de fiestas La Paloma. "Se me hace larga la semana hasta el domingo", reconoce Pepita.

Una vitalidad a la que suma una alegría desbordante: "Estoy muy contenta y con mucha felicidad. Esa es mi actitud siempre. No soy de mal genio y malas caras. Todo está bien y me gusta divertirme. He nacido de esta manera".

Nacida en Barbens (Lleida), el 15 de julio de 1919, en una casa "pobre", la enviaron a Barcelona cuando tenía seis años para que se criara con unos familiares acomodados. Cuando estalló la Guerra Civil, volvió al pueblo, para regresar a la capital en la posguerra en la que "había que caminar kilómetros para conseguir una barra de pan".

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A los 22 años, conoció a su primer amor. Se llamaba Horacio y era buena de familia. "Nos teníamos que casar, pero nos hicieron reñir porque querían que lo hiciera con una hija de la casa. Y a los tres meses, un chico me invitó a tomar café. Me pidió salir y le dije que no, pero si quería casarse, mañana mismo. Y nos casamos. Fue mal porque no le conocía. Fue por la rabia que tenía porque me había dejado. Cosas que pasan", lamenta. La boda con Pepe fue el error de su vida. Buscando libertad, escapó en varias ocasiones: "Me fugué tres veces y a la cuarta, me fui a Suiza. A los nueve meses, mi marido me encontró y volví porque me lo pidió mi padre. Estuve con él 30 años, hasta falleció".

A los dos años regresó a España con ahorros tras finalizar el contrato: "Se fue una Pepita y volvió otra Pepita. Fui la jefa de todo. Primero pusimos un chiringuito en la playa de Cubelles, varias carnicerías y también peluquerías. Todo me ha salido bien. Podría ser millonaria, pero no lo soy. Mi ilusión es trabajar. Soy feliz trabajando. Me aburro, si no lo hago. O divertirme o trabajar". Y a los 73 años, ya viuda, conoció a Carlos, "el amor de su vida", un día bailando en La Paloma.

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"Mi vida ha sido espléndida"

Pepita cuenta los días de la semana para ir a bailar. Eso sí, mientras tanto, no se aburre. "Me levanto tarde, desayuno, me arreglo, leo, hago sopa de letras, coso, hago la comida, friego los platos y duermo la siesta, que es lo principal. Voy al teatro o a ver espectáculos".

Y el domingo Pepita va a La Paloma, donde es todo una leyenda. "Empecé a ir a los 16 años. No nos dejaban entrar. Nos disfrazábamos un poco y el portero nos dejaba pasar una media hora. Mientras estuve casada, iba a escondidas", recuerda. A sus 107 años, baila casi de todo: "Me da lo mismo: pasodobles, valses, salsa, lo moderno un poco, menos el reguetón", aclara con una sonrisa. Y añade: "Me da alegría. Tengo unos cuantos bailadores que les hace gracia bailar con una señora de 100 años".

"Mi vida ha sido espléndida. No me puedo quejar de nada. He sido buena persona, he ayudado a la gente, no he tenido un no para nadie. Esa es mi actitud. Espero seguir así y divertirme lo que pueda", concluye.