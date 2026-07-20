Alberto Rosa 20 JUL 2026 - 17:10h.

El Ayuntamiento del municipio salmantino señala que la fuente pasaba "revisiones periódicas" y "no consta ningún deterioro" en ella

Adrián, el niño de 13 años que murió durante las celebraciones del Mundial en Ciudad Rodrigo, era "un gran seguidor de la selección española"

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La celebración de la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial acabó en desgracia anoche en el municipio de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Adrián, un niño de 13 años, murió cuando se desplomó la fuente del Árbol Gordo mientras varios vecinos celebraban la victoria de España.

A la fuente accedieron muchas personas, algo habitual en este tipo de celebraciones. Según fuentes de la subdelegación recogidas por ‘Salamanca Hoy’, dicha fuente no estaba vallada ni se había vaciado de agua, como se suele hacer ante este tipo de previsiones.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo señala que la fuente “no estaba dañada” y “pasaba revisiones periódicas”. Así lo ha explicado el teniente de alcalde de la localidad, Ramón Sastre.

"No nos consta ninguna información de que la fuente estaba dañada", ha aseverado en declaraciones remitidas por el Ayuntamiento a Europa Press, en las que el teniente de alcalde ha subrayado que se realizaban celebraciones deportivas en esta infraestructura desde hace "muchísimos años".

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Sastre ha apuntado que la ciudad está "consternada" por el "grave hecho" del fallecimiento del menor, Adrián I.M., a cuya familia ha trasladado "todo el apoyo" del Ayuntamiento, que ha decretado tres días de luto .

Por su parte, el Ciudad Rodrigo C.F. ha expresado su "consternación" por la muerte del menor, que era canterano. "Nos faltan las palabras en días tan difíciles como los que la vida nos pone en el camino", ha manifestado el club ante un fallecimiento que marca un "día muy duro y negro" en la historia de Ciudad Rodrigo.

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El adolescente fallecido se encontraba en el interior de la fuente del Árbol Gordo junto a otros jóvenes que festejaban el triunfo del combinado español, cuando parte de la estructura cedió ante la aglomeración, lo que provocó que una piedra se precipitara sobre la víctima y esta falleciese. El municipio acogerá este lunes a las 19.00 horas una misa funeral en recuerdo del menor.