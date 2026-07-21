Redacción Andalucía Jaén, 21 JUL 2026 - 10:00h.

La octogenaria fue encontrada en su casa sin vida con signos de haber sido atacada con arma blanca

Una anciana de 86 años muere presuntamente asesinada en un suceso violento que investigan en Alcaudete, Jaén

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La Guardia Civil ha detenido esta madrugada a un vecino de 46 años como presunto autor de la muerte de Araceli, la mujer de 86 años asesinada por arma blanca en la localidad jienense de Alcaudete. El cuerpo sin vida de la anciana fue hallado el pasado domingo dentro de su casa, en el mismo municipio de Jaén.

Durante la intervención de la Guardia Civil, tres agentes han resultado heridos, sin que haya transcendido por el momento su estado, según ha informado el Instituto Armado.

La principal hipótesis de la investigación sobre este crimen que ha conmocionado al municipio es un robo en el interior de la vivienda, según adelantaba este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Dolor en Alcaudete

Araceli era muy conocida entre los vecinos de Alcaudete, una localidad de apenas de 10.000 habitantes. Ayer se guardaba un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento para rechazar este suceso y para mostrar apoyo a la familia.

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El cadáver sin vida de la víctima fue hallado este 19 de julio en su casa ubicada en la calle Cuesta de Priego. Fue sobre las seis de la madrugada, cuando el 112 de Andalucía recibió el aviso del fallecimiento de la mujer, que presentaba signos de haber sido atacada con un arma blanca.