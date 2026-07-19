Redacción Andalucía Europa Press 19 JUL 2026 - 13:16h.

La muerte violenta de la mujer se conoció a las seis de la madrugada al hallarse su cadáver en Alcaudete, Jaén

Descartada la hipótesis de la violencia de género, cobra más fuerza la de que se produjera un robo en el domicilio

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JaénUna anciana de 86 años ha muerto presuntamente asesinada en un suceso violento que ya investigan en la localidad de Alcaudete (Jaén). La Guardia Civil trabaja para dar con el autor del crimen.

Así lo han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press, después de que se hallara el cadáver sin vida de la víctima este 19 de julio en su casa ubicada en la calle Cuesta de Priego.

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Concretamente, a las seis de la madrugada, el 112 de Andalucía recibió el aviso del fallecimiento de la mujer que presentaba signos de haber sido atacada con un arma blanca, tal y como publica la 'Cadena Ser'.

Descartada violencia de género, todo apunta a un robo

Mientras los agentes tratan de averiguar qué ocurrió y buscan al autor del presunto crimen, desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén han asegurado que se descarta que sea un caso de violencia de género.

La principal hipótesis que cobra más fuerza es la de que se produjera un robo en el domicilio de esta vecina del pequeño pueblo jienense, pues "hay signos de que la vivienda ha sido forzada".

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El Ayuntamiento de Alcaudete ya ha emitido un comunicado público en el que condena "con la máxima firmeza este terrible acto de violencia" que ha dejado conmocionado al municipio.

"Que los responsables respondan ante la justicia", pide

Con "profundo pesar y consternación", el consistorio ha expresado sus condolencias por la muerte de la anciana. "Guardamos luto y nos unimos al dolor de la familia", ha apuntado.

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"Confiamos plenamente en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la autoridad judicial para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia", ha añadido también.