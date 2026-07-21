Este sospechoso vivía muy cerca del parque y los investigadores estaban buscando a varios implicadoshttps://www.telecinco.es/noticias/sucesos/20260703/investigan-muerte-violenta-menor-sant-andreu-barcelona_18_019616522.html

Matan a tiros a un menor de 15 años en el distrito de Sant Andreu de Barcelona: "Los primeros indicios apuntan a un enfrentamiento entre bandas"

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido al supuesto autor del asesinato del menor de 15 años que fue ejecutado a tiros en el parque de la Pegaso, en el distrito de Sant Andreu (Barcelona). Según informa 'El National Cat', la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon no ha facilitado más detalles sobre la identidad del "presunto sicario" mientras continúa la investigación bajo secreto.

Este sospechoso vivía muy cerca del parque y los investigadores estaban buscando a varios implicados, ya que los testigos señalaron que había tres o cuatro asaltantes con la cara tapada. Todo apunta a que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas juveniles violentas pero no hay nada confirmado.

Los Mossos detuvieron a una primera persona relacionada con el crimen

El pasado 4 de julio, los Mossos ya detuvieron a una primera persona presuntamente implicada en el crimen, que ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El arrestado fue arrestado al día siguiente de los hechos después de que los agentes asaltasen su casa con operadores del Grup Especial d'Intervenció (GEI).

La Fiscalía pidió el ingreso en prisión del primer arrestado a pesar de que no se aclaró su papel en el asesinato. De momento, no se ha aclarado qué cargos le imputan al detenido de hoy y su papel en el crimen.

Los sospechosos escaparon por la avenida Meridiana tras el tiroteo

Los hechos ocurrieron el 3 de julio en el parque de la Pegaso. La víctima, un menor de 15 años, recibió varios disparos y murió en el acto. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Los sospechosos escaparon por la avenida Meridiana y los Mossos activaron un dispositivo de búsqueda con varias unidades para tratar de encontrar a los responsables. No descartan más detenidos.

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El caso quedó en manos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC). Las autoridades trabajan con la hipótesis de que se trataba de un ataque planificado y dirigido contra la víctima por un enfrentamiento entre bandas latinas. La investigación sigue en marcha para aclarar todos los detalles de los hechos, aunque siguen bajo secreto de sumario.