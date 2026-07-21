Un hombre con antecedentes por violencia de género mata a su mujer en Almoradí, Alicante
La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga el asesinato por presunta violencia de género
María, la mujer asesinada en Antequera, y su expareja habían archivado el caso de violencia de género de mutuo acuerdo
AlmoradíUn hombre de 61 años ha sido detenido por matar presuntamente a su mujer de 56 años, llamada Mari Carmen, en Almoradí. El arrestado tiene antecedentes por violencia de género, según indica el diario 'Información'. La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha publicado en X que investiga el asesinato por presunta violencia de género en Alicante. De momento, no se tienen más datos sobre el caso.
El aviso a los servicios de emergencia se recibió con una descripción por una muerte accidental por los investigadores. Si confirma, sería la quinta víctima mortal por violencia de género en la Vega Baja este año.
Todavía se recaban datos sobre el caso
Fuentes de la investigación consultadas por EFE han informado de que el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, española, ocurrió este lunes sobre las 23:00 horas y que se ha detenido al marido, de 61 años, en un caso en el que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que recaba datos sobre este caso.
La última víctima de violencia machista en la comarca fue Patricia, de 48 años, asesinada presuntamente por su pareja el pasado 2 de junio en Callosa de Segura.