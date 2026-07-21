María, la mujer asesinada en la localidad de Antequera, y su expareja habían archivado el caso por violencia de género

La mujer asesinada en Antequera, Málaga fue presuntamente apuñalada por su pareja, que se suicidó

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AntequeraMaría, la mujer de 30 años hallada muerta este lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera (Málaga), fue presuntamente asesinada por su pareja, un hombre que se suicidó después de cometer el crimen, según fuentes de la investigación.

El cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca que apuntan a una muerte violenta a puñaladas, mientras que el hombre, de 35 años, se ha suicidado al precipitarse desde la muralla de la Alcazaba en Antequera.

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La víctima tuvo una orden de protección por malos tratos, pero cesó días antes del crimen

La pareja tiene dos hijos en común, de 4 y 7 años, según las fuentes, que afirman que la investigación policial apunta a un posible caso de violencia machista.

Ambos estaban en el sistema VioGen, y él tenía orden de alejamiento respecto a la víctima, pero de mutuo acuerdo cerraron el expediente hace poco, por lo que esa orden decayó, según las fuentes.

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La Subdelegación del Gobierno ha informado de que está recabando datos para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que determinará finalmente si se trata de un nuevo caso de violencia machista.

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El suicidio del hombre

El hombre se precipitó de la Alcazaba sobre las 11:50 horas y, sobre las 14:00 horas, el 112 recibió un aviso en el que se alertaba de la posible muerte de esta mujer en la vivienda, situada en el centro de Antequera.

El cadáver presentaba signos de violencia, en concreto lesiones por arma blanca que apuntan a una muerte violenta por puñaladas, si bien hay que esperar al resultado de la autopsia.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron especialistas de la Policía Científica y la comitiva judicial, a la vez que los agentes desplegaban un amplio dispositivo policial, acordonando la zona para evitar el acceso de personas no autorizadas.

La lacra de la violencia machista

Esta es la cuarta muerte violenta de una mujer de la que se tiene constancia en la provincia de Málaga en lo que va de mes. El pasado 1 de julio fue hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) una malagueña de 35 años que llevaba desaparecida desde abril. Su expareja, de 49 años, confesó el crimen.

Una semana después fueron encontradas sin vida una mujer de 61 años y su hija de 31 en una vivienda de Mijas (Málaga), quienes murieron apuñaladas presuntamente a manos del novio de la madre, quien prendió después fuego a la vivienda para intentar ocultar los crímenes, según las pesquisas de la Guardia Civil.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 30 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.371 desde 2003. En Andalucía sería la novena víctima en 2026.

El 016, el teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.