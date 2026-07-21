Una intérprete inglesa afirma ante los Mossos haber acompañado al acusado dos veces a Montserrat pocos días antes de la caída

La terapeuta de Isak Andic y su hijo declara que trató con ambos los problemas económicos que les enfrentaban

Compartir







La terapeuta de los Andic pudo encargar una ruta por Collbató para que Jonathan hiciera su "terapia de confrontación". Es lo que se desprende del testimonio que ha realizado, con conversaciones de móvil entre ella y la psicoanalista Julia Lüderwaldt y entre ella y Jonathan Andic. Este tipo de terapias no están recomendadas para todos los pacientes, pero Julia era una terapeuta dura.

La misma defensa de Jonathan Andic lo reconocía al contextualizar los mensajes de la terapia de Julia Lüderwaldt en su recurso al auto de prisión: “Los 'mails' y whatsapps analizados se expresan en un contexto clínico de una terapia psicoanalítica fuertemente directiva en que se potencia por parte del terapeuta cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento”. Ahora, de la mano de esta traductora que incluso llegó a buscar lugares de rutas y estuvo con Andic en dos ocasiones por la ruta Collbató próximas al 14 de diciembre de 2024.

La mujer, que reconoce que no ha podido dormir desde la muerte de Andic y ha prestado declaración voluntaria ante los Mossos, ha reconocido, según informa El Periódico de Cataluña, en la que ha señalado que Jonathan quería preparar la salida a la ruta para llevar a su sobrina como “regalo”, pero no a su padre. Eso sí, los Mossos le mostraron mostraron a la mujer fotografías de la zona donde cayó el empresario y la mujer no pudo recordar si habían parado en el punto de la caída.

La ruta de Collbató no presenta una gran dificultad y es frecuentada por muchos excursionistas y solo tiene un punto problemático, precisamente donde ocurrieron los hechos.