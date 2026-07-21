Al parecer, la víctima ha sido tiroteada cuando salía de su casa en la calle Maestro Bretón de Castelló de la Plana. Tras ser atendido por el SAMU ha sido trasladado al hospital

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Un hombre de 53 años ha resultado herido por arma de fuego esta madrugada en la calle Maestro Bretón de Castellón de la Plana. Al parecer, la víctima ha sido tiroteada cuando salía de su casa.

Los hechos se han producido a primera hora de este martes y a las 06.30 horas se ha solicitado la intervención del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) para asistir a un hombre herido en la calle que presentaba varios impactos de bala.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al hombre, de 53 años, que presentaba heridas por arma de fuego. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital General de Castellón, detallan fuentes sanitarias.