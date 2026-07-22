La Policía investiga una presunta agresión sexual por sumisión química a dos jóvenes en una fiesta en Madrid

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

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MadridLa Policía Nacional ha abierto una investigación ante una presunta agresión sexual por sumisión química a dos jóvenes durante una fiesta el pasado fin de semana en un piso turístico de Gran Vía, en el centro de Madrid.

Las dos presuntas víctimas amanecieron desorientadas sobre un banco cerca de la estación de Metro de Laguna, en el distrito de Carabanchel, tras lo que solicitaron la ayuda de Policía Municipal de Madrid y de los servicios de emergencia.

Acudieron a una fiesta en un piso turístico de Gran Vía

Hasta el lugar se trasladaron sanitarios de Samur-Protección Civil, que tras atender a las dos jóvenes las dieron de alta en el lugar. Después, las presuntas víctimas interpusieron una denuncia en la comisaría de Puente de Vallecas.

En su relato a los agentes, según adelanta el diario 'El Mundo', las jóvenes señalaron que habían acudido a una fiesta en un piso turístico de Gran Vía cuando comenzaron a encontrarse mal y perdieron la consciencia, sin recordar nada de lo sucedido posteriormente.