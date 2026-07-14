La víctima es una joven, de nacionalidad alemana, que vino a Mallorca para trabajar durante los meses de verano

Un ginecólogo de un hospital de Madrid, investigado por dos presuntas agresiones sexuales con sumisión química

Compartir







Una joven ha denunciado a sus dos compañeros de piso en Palma de Mallorca por agredirla sexualmente, después de echarle una droga en la bebida. Los dos hombres investigados, tras declarar han sido forzados a abandonar la vivienda que compartían por orden de alejamiento dictada por el juez.

La víctima, una joven de nacionalidad alemana, ha denunciado que los dos hombres la violaron el pasado fin de semana con sumisión química en el piso en s'Arenal, en Palma, que compartía con ellos, según ha publicado el Diario de Mallorca.

PUEDE INTERESARTE El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejala del partido

La mujer, al día siguiente, relató a los agentes que tenía una sensación de aturdimiento y apenas recordaba lo ocurrido, pero sí tenía la imagen de los acusados desnudos junto a ella, además de que al ir al baño descubrió residuos de un preservativo en sus genitales.

La mujer es una joven que apenas llevaba unos días en Mallorca, vino a la isla para trabajar durante el verano en un local turístico de la zona de s'Arenal y había encontrado alojamiento en un piso compartido con dos jóvenes de origen sudamericano.

PUEDE INTERESARTE Un detenido por la presunta agresión sexual a una mujer en Pamplona durante las fiestas de San Fermín

El juez dicta una orden de alejamiento contra los dos acusados de agresión sexual

La denuncia desencadenó el protocolo para casos de agresión sexual y fue trasladada a un hospital, donde fue sometida a un reconocimiento por parte de un médico forense, que envío el informe al juzgado de instrucción de Palma de Mallorca, encargado de investigar la denuncia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Policía Nacional identificó a los dos sospechosos y los arrestaron, como presuntos autores de un delito de agresión sexual. Fueron trasladados a comisaría, el pasado fin de semana, donde se interrogaron y puestos a disposición del juzgado de guardia de Palma.

El magistrado, por su parte, acordó la puesta en libertad de los dos sospechosos y dictó una orden de protección a la mujer. Los dos hombres tienen prohibido comunicarse o acercarse a la denunciante.