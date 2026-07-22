La autopsia aclara que Mari Carmen, la mujer de 56 años muerta en la localidad alicantina de Almoradí, no fue asesinada

El detenido por la muerte de su mujer en Almoradí, Alicante, había estado en el Sistema Viogén pero el caso estaba inactivo desde 2009

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AlmoradíLa autopsia practicada al cadáver de la mujer de 56 años hallada muerta este lunes por la noche en Almoradí (Alicante) ha determinado que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no asesinada, por lo que se ha puesto en libertad a su marido.

Según la Guardia Civil, las diligencias practicadas hasta el momento, la inspección ocular del lugar de los hechos y las manifestaciones tomadas coinciden plenamente con el resultado arrojado por la autopsia, por lo que se deduce que no existe criminalidad en la muerte de la víctima.

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María del Carmen, la mujer muerta en Almoradí, sufrió un accidente doméstico

El resultado del examen forense en el Instituto de Medicina Legal de Alicante ha concluido que la muerte se habría producido por causas naturales, a consecuencia de las cuales la víctima se cayó y sufrió las lesiones que presenta el cuerpo, que no revestían gravedad.

La Guardia Civil continúa con la instrucción de las diligencias, que se trasladan a los Juzgados de Orihuela.

El hallazgo del cadáver de la mujer, María del Carmen, se descubrió sobre las 23 horas de este lunes después de recibir un aviso de un aparente accidente doméstico en un domicilio del casco urbano de Almoradí, al sur de la provincia de Alicante.

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En el transcurso de la investigación, los agentes encontraron algunos indicios que condujeron al arresto este martes por la mañana del marido, de 61 años, pero horas después la Guardia Civil lo ha puesto en libertad a la luz de los nuevos datos de que se dispone.