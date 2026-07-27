Claudia Barraso 27 JUL 2026 - 19:35h.

Una pelea hizo que el hijo de una de esas personas soltase al perro que atacó a la mujer embarazada

Un perro arranca un trozo de oreja a la mujer que lo paseaba y ataca a un niño, a su madre y a su abuela en Elda, Alicante

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Audrey Suárez estaba caminando tranquilamente por las calles de Topeka, en Kansas, Estados Unidos, cuando fue atacada por un perro que le acabó destrozando la cara y aunque tanto ella como los dos bebés de los que está embarazada han sobrevivido, las secuelas que le han quedado son muy duras.

El suceso se produjo cuando una pelea entre varias personas hizo que el hijo de seis años de una de estas soltase a los perros que paseaba, que fueron directamente a atacar a la víctima. Su pareja, ha confirmado a ‘WIBW’ que las heridas que le provocó uno de estos perros, de raza peligrosa, fueron desorbitadas: “Su cara estaba destrozada, fue horrible. Se rompió el dedo meñique porque cuando el perro la atacó ella solo pensaba en proteger su tripa para que el perro no pudiese hacerles daño a los gemelos”, denuncia.

Pero además de las heridas y de tener la cara completamente desfigurada, su pareja ha confirmado que la víctima está teniendo muchos problemas mentales después del incidente: “Tendrá secuelas el resto de su vida. Tiene pesadillas en las que este perro la ataca. Se despierta en mitad de la noche gritando”, confirma para el mismo medio.

Está embarazada de 23 semanas

Su familia y amigos han creado un ‘GoFundMe’ para poder recaudar dinero y apoyar económicamente a la madre y sufragar algunos de sus gastos médicos: “Audrey tiene 23 semanas de embarazo de gemelos, y este traumático suceso le ha causado un inmenso dolor, miedo y dificultades a ella y a su familia. El desgaste emocional y físico es abrumador, y el camino hacia la recuperación será largo y difícil. La situación de Audrey es un desgarrador recordatorio de los riesgos que conlleva la tenencia irresponsable de animales peligrosos”.

Audrey está tratando de recuperarse de las secuelas físicas, pero tiene que hacer frente a una importante deuda después de toda la asistencia médica que ha necesitado a las que se le suma la pérdida de ingresos dado que no puede acudir al trabajo: “Mientras se prepara para recibir a sus gemelos, el estrés de estos gastos hace que una situación ya de por sí difícil sea aún más dura para ella y sus seres queridos”.

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Un hombre fue quien consiguió ayudarla y alejar al perro de la mujer, pero también resultó herido de las mordeduras y arañazos que le provocó el pitbull después de la pelea: “Si no fuera por la intervención de este caballero, los perros le habrían matado”, dijo uno de sus amigos. La policía de Topeka está investigando lo ocurrido.