Habían reclamado que los animales no campasen sueltos por las zonas comunes del jardín, donde se produjo el suceso: "Nunca hizo caso", aseguran

Las 82 heridas que sufrió Blanca, la bebé de 22 meses atacada por un perro en Talavera, requirieron 100 puntos de sutura

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ToledoLas autoridades continúan investigando las circunstancias en que se produjo el ataque de un perro a una bebé de 22 meses en Talavera de la Reina. En el suceso, que ha dejado en shock a la localidad toledana, la pequeña sufrió hasta 82 tipos de lesiones, con mordeduras graves derivadas del ataque del animal, que habría ocurrido pese a los reiterados requerimientos de la familia de la menor a su dueño, vecino del lugar, para “que no dejara a sus perros lobo americanos sueltos por las zonas comunes del jardín”, algo ante lo cual, según denuncian en un comunicado, “no hizo caso”.

Los hechos, concretamente, tuvieron lugar el pasado domingo, cuando la niña, “en un descuido” que la familia señala que no saben “cómo pudo ocurrir”, salió al jardín, siendo entonces cuando, “en cuestión de segundos”, vivieron “la peor pesadilla” de su vida, según relatan explicando que, cuando se dieron cuenta, “uno de los perros lobo la tenía en la boca como si fuera un trapo”.

El ataque del perro a la bebé en Talavera de la Reina

Tal como ha contado la propia familia de la menor en un comunicado publicado por La Voz del Tajo, “fueron momentos absolutamente desgarradores y de auténtico pánico” en los cuales se apresuraron a intentar socorrer a la niña tan pronto como se percataron de la situación.

"Conseguimos sacarla y salimos corriendo al hospital de Talavera. La situación era tan grave que estaban preparados para trasladarla en helicóptero a Toledo, pero por cuestiones de tiempo que se tardaba menos en ambulancia y donde finalmente estamos desde entonces", explican en ese mensaje, precisando así que la bebé tuvo que ser ingresada en el Hospital Universitario de Toledo.

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El ataque, según añaden en su comunicado, tuvo además lugar en un contexto que emplazan dentro de una situación complicada con el vecino dueño del perro por un “conflicto socioeconómico de división de empresas”, detallando que le habían pedido que los animales no estuviesen “sueltos por las zonas comunes”; algo que aseguran que desoyó.

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A ese respecto, Esther Zamora, madre de la niña, recalca que lo sucedido fue “un accidente”, haciendo referencia por otro lado a problemas con el dueño del can.

La niña, con graves lesiones y “estable dentro de la gravedad”

La familia, en cualquier caso, permanece volcada en la atención, la evolución y la recuperación de la niña, recalcando su progenitora que “lo demás ya se verá”, en relación con las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

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"Ahora mismo lo importante es que ella salga de esta situación pronto y que pueda volver a casa con sus hermanos y que esta pesadilla acabe pronto", manifestaba en declaraciones a Cadena COPE.

Según el comunicado expresado por la familia, del que se hace eco Europa Press, la pequeña tuvo que recibir “más de 100 puntos” a consecuencia de las heridas sufridas por el ataque del perro, habiendo entrado en el hospital en estado muy crítico.

Blanca, como se llama la pequeña, tenía la tensión “por los suelos” al llegar y “durante los primeros días han estado luchando por estabilizarla con medicación”. “Han sido horas y días de muchísima angustia, sin saber cómo iba a evolucionar", señalan.

"Gracias a Dios, al increíble trabajo de los médicos y a todas vuestras oraciones, poco a poco ha ido respondiendo. Entre ayer y hoy ha empezado a mejorar: han podido retirarle parte de la medicación porque su cuerpo comienza a reaccionar. Sigue intubada y sedada para centrarse en su recuperación y en ir superando poco a poco todas las heridas", apuntaba ayer la familia.

La menor, de solo 22 meses, tiene además dos laceraciones en el hígado que, en principio, no van a intervenir a corto plazo. Según explican, los médicos consideran que ahora mismo hay otras prioridades y confían en que puedan regenerarse con el tiempo, aunque la familia desconoce qué ideas tienen.

"Ahora mismo está más estable dentro de la gravedad, y para nosotros eso ya es muchísimo. Sabemos que queda un camino largo, muy largo, pero tenemos esperanza en que Blanca es fuerte y va a salir adelante. Os pedimos que sigáis rezando por ella. Cada oración cuenta, y estamos convencidos de que estáis siendo parte de este pequeño gran avance que está teniendo", concluye el comunicado que han remitido.