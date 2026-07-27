Uno de los espacios más afectados es la Reserva Natural del Valle de Iruelas, un enclave protegido de gran valor ecológico

Última hora de los incendios forestales en España: el Gobierno ordena desalojar Valdemaqueda, Madrid, hasta ahora confinada por los incendios

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Las imágenes aéreas reflejan con claridad la dimensión del incendio que, en apenas cinco días, ha arrasado más de 77.000 hectáreas entre Ávila, Madrid y Toledo. El fuego ha calcinado unas 50.000 hectáreas en la provincia abulense, otras 25.000 en la Comunidad de Madrid y cerca de 2.000 en Toledo, dejando un paisaje completamente irreconocible donde antes predominaban los bosques y la vegetación.

Uno de los espacios más afectados es la Reserva Natural del Valle de Iruelas, un enclave protegido de gran valor ecológico que ha quedado devastado tras la unión de distintos focos del incendio. Las imágenes captadas por dron muestran laderas enteras ennegrecidas y miles de árboles reducidos a troncos calcinados.

El embalse del Burguillo

La tragedia también golpea a uno de los destinos naturales más visitados del centro peninsular. El entorno del embalse del Burguillo, conocido por sus zonas de baño, deportes acuáticos y actividades al aire libre, ha quedado completamente arrasado. Vecinos de la zona lamentan la magnitud del desastre y aseguran sentirse abandonados durante los primeros momentos de la emergencia, convencidos de que el incendio podría haberse controlado antes de alcanzar semejantes dimensiones.

Además del impacto sobre viviendas y negocios, el fuego ha destruido algunos de los senderos más populares de la zona y ha afectado gravemente al hábitat de especies protegidas como el buitre negro, el águila imperial ibérica o el gato montés. La recuperación de este espacio natural, uno de los más valiosos del centro de España, llevará años.