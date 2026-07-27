El incendio arrasa el corazón turístico del Pantano de San Juan: viviendas y negocios calcinados

El Pantano de San Juan se ha convertido en un escenario de destrucción tras las llamas

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Los incendios han dejado un paisaje irreconocible en el entorno del Pantano de San Juan, uno de los principales enclaves turísticos y de ocio de la Comunidad de Madrid. Lo que hasta hace unos días era un espacio lleno de actividad, con embarcaciones, restaurantes y campings, se ha convertido en un escenario de destrucción donde todavía son visibles los efectos de las llamas.

Uno de los puntos más castigados ha sido el club náutico, donde decenas de embarcaciones han quedado completamente calcinadas. Algunas incluso se han deformado por las altas temperaturas y un barco terminó hundido tras ser alcanzado por el fuego mientras permanecía en el agua.

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Negocios y viviendas arrasadas

Las llamas tampoco dieron tregua a los negocios de la zona. Carlos Bravo, propietario del restaurante La Martuka, ha explicado que tuvo que abandonar el establecimiento cuando el incendio avanzaba sin control: "Cuando el fuego llegaba salí corriendo y vi cómo se estaba quemando todo esto. Me dijeron que me fuera porque no se podía hacer nada", relata.

El camping La Ardilla Roja, en San Martín de Valdeiglesias, también ha quedado prácticamente destruido. Su gerente, Esteban Carrasco, asegura que el fuego arrasó los cerca de 70 bungalós del complejo. "Lo ves y dices que es increíble cómo el fuego lo arrasa todo", afirma. De las instalaciones apenas quedan estructuras metálicas retorcidas y restos de lo que fueron caravanas, cocinas y alojamientos.

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Las pérdidas afectan también a numerosas viviendas. En Pelayos de la Presa, José Antonio ha visto cómo el incendio destruía la casa en la que se instaló tras jubilarse. "Es toda mi vida de trabajo y de esfuerzo", lamenta un familiar mientras observa los restos del inmueble.

La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Aránzazu Povedano, resume el impacto del incendio con una imagen: "Hemos pasado de un verde precioso a negro". Desde el inicio del fuego, asegura, los vecinos viven pendientes de la evolución de las llamas y de las consecuencias que deja un incendio que ha transformado por completo uno de los espacios naturales y turísticos más emblemáticos de la región.