El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación judicial e interna después de que, presuntamente, aparecieran en el ordenador portátil de un suboficial destinado en la Base General Menacho de Bótoa

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El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación judicial e interna después de que, presuntamente, aparecieran en el ordenador portátil de un suboficial destinado en la Base General Menacho de Bótoa (Badajoz) numerosas imágenes y vídeos de contenido sexual relacionados con mujeres militares del acuartelamiento. Estos archivos habrían sido captados sin el consentimiento de las víctimas dentro de la base y, en algunos casos, manipulados posteriormente con inteligencia artificial, según ha adelantado el diario Hoy.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado este lunes que el militar investigado fue detenido y que el Ministerio de Defensa activó de inmediato el protocolo específico previsto para este tipo de casos.

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Quintana ha evitado ofrecer detalles sobre el desarrollo de las pesquisas al tratarse de un procedimiento interno y judicializado. "El Ministerio de Defensa tiene sus propios protocolos y ha aplicado el protocolo propio que tiene para los militares", ha señalado.

El caso ha generado una gran repercusión dentro del acuartelamiento y ya se encuentra en manos de la autoridad judicial, mientras el Ministerio de Defensa mantiene abierta su investigación interna para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

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Al tratarse de un supuesto delito cometido en una instalación militar, al estar el investigado destinado en la Brigada Extremadura XI y ser las supuestas víctimas también militares adscritas a la misma base con sede en Bótoa, el asunto es competencia de la jurisdicción castrense que castiga con pena de seis meses a dos años de prisión al militar que atente de modo grave contra la intimidad o la dignidad personal de otro militar en los lugares afectos a las Fuerzas Armadas.