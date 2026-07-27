Claudia Barraso 27 JUL 2026 - 18:42h.

La influencer grabó un vídeo donde decía a todos sus seguidores que acababa de descubrir un oscuro secreto de su marido

Detenido en Ecuador el presunto asesino de la influencer colombiana Natalia Villalba tras una semana de búsqueda

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La influencer Sara Gilson ha sido asesinada a los 43 años por su marido, de quien reveló un oscuro secreto hace apenas dos semanas en redes sociales. Su cuerpo fue encontrado sin vida por la Policía de Owasso en su vivienda en Oklahoma junto al de su presunto asesino, Jeremiah Duffey, quien habría disparado a la víctima antes de quitarse la vida.

Las autoridades siguen investigando este caso que ya se ha vuelto muy mediático en redes sociales después de que hace dos semanas, la víctima se sumase a un ‘trend’ de TikTok donde las personas confiesan algún secreto de sus vidas como si estuviesen siendo entrevistadas. Ella decidió revelar que acababa de descubrir que su “futuro exmarido era un pedófilo”.

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"Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, del que acabo de descubrir que es un pedófilo. Ojalá estuviese bromeando”, dijo en el vídeo que acumuló millones de visitas en apenas unas horas. En el vídeo aparecía ella sentándose en una silla, visiblemente nerviosa, agarrándose las manos y sin poder controlar el temblor de su pierna.

El hijo de Sara estuvo presente durante la escena

Según confirmaron medios internacionales como ‘People’, Sara fue encontrada asesinada el pasado 23 de julio en su casa, donde también estaba el cuerpo de su presunto asesino, quien se habría suicidado tras cometer el crimen. El mismo medio confirmó que el hijo de la influencer, fruto de un matrimonio anterior, estuvo presente durante el suceso y fue quien dio el aviso a los servicios de emergencia.

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Además, según ha confirmado el mismo medio, su anterior marido, Lyle Landers, confirmó que llevaba años intentando que Sara terminase la relación con Jeremiah Duffey que fue acusado de abusar sexualmente de un menor semanas después de que la influencer subiese ese vídeo a sus redes sociales: “Ella había estado atrapada en una relación donde el abuso domestico parecía normal. Le supliqué durante años que se alejara de él”.

Su primer exmarido intentó advertirle

“Le ofrecí ayudarla en todo lo que pudiera para alejarse de él. Pero parecía tener totalmente el control sobre ella y que no la dejaba escapar”. Sus sospechas se confirmaron cuando se enteró el pasado jueves de que la mujer fue encontrada muerta en su casa con varios disparos. Además, había solicitado una orden de alejamiento y protección de su segundo exmarido porque ya “había amenazado con suicidarse y se había fugado”.

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Sus amigos han creado un ‘GoFundMe’ para poder recaudar dinero con el que poder ayudar a los hijos de Sara tras su trágica muerte. “Anoche nuestra querida amiga Sara nos fue arrebatada trágicamente en un acto de violencia inimaginable. Su repentina y desgarradora pérdida ha sumido a toda una comunidad en el luto, pero el mayor dolor lo sienten sus dos preciosos hijos, que ahora deben afrontar la vida sin su amada madre.

“Hemos creado esta campaña de GoFundMe para ayudar a los hijos de Sara a afrontar los difíciles días, meses y años que les esperan. Las donaciones cubrirán sus necesidades básicas, apoyo psicológico, educación, gastos funerarios y otros costes que surjan al iniciar este camino inimaginable sin su madre. Ninguna cantidad de dinero podrá reemplazar a Sara ni aliviar el dolor de esta tragedia. Pero juntos, podemos honrar su memoria ayudando a cuidar a las dos personas que más amaba”.