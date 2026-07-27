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Sucesos

El milagro de Kai Sato: el marinero que sobrevivió tras 30 días a la deriva en el océano con el mástil de su velero roto en Hawái

Un hombre de California sobrevive un mes a la deriva en el mar rumbo a Hawái.
El milagro de Kai Sato, rescatado con vida tras 30 días a la deriva en el mar con el mástil roto. Hawaii News Now
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Kai Sato, de 39 años, zarpó de las islas Catalina de California el 7 de junio. Quería hacer su primera travesía en solitario por el océano Pacífico, pero lo que iba a ser una aventura se convirtió en un drama al romperse su mástil apenas dos semanas después de haber comenzado su viaje.

Cuando Sato intentó regresar a la costa en su lancha, se quedó sin gasolina y quedó varado. Desde ese momento, Kai Sato puso en marcha un ejercicio de supervivencia que le permitió ser rescatado tras 30 días a la deriva.

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Pero no fue fácil. Sato lloró de impotencia en los primeros momentos, pensó incluso que el suicidio iba a ser su alternativa. Pero a la semana de estar a la deriva en el mar, luchó por vivir. No quedaba otra.

Empezó improvisando un aparejo para las velas, utilizando tubos de PVC y remos de kayak para reparar su embarcación. Después tuvo que luchar contra la falta de agua, según confesó al medio Hawai News Now. Para ello cogió agua del mar y las selló con bolsas de plástico para recoger la condensación. Comer lo tuvo más fácil, se alimentaba de avena, pescado o calamares.

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Finalmente, lo que parecía que iba a acabar en tragedia solo fue un enorme susto y Sato fue rescatado por un barco de Pasha Hawaii. A pesar de la terrible experiencia, ya está planeando su próxima aventura de navegación a Filipinas.

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