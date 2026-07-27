Muere un hombre de 86 años tras circular en sentido contrario en Gijón

El conductor del Toyota, un vecino de Gijón de 86 años, falleció en el accidente, mientras que el conductor del otro vehículo resultó herido de gravedad.

A partir de qué edad deja de ser seguro conducir, según los expertos

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Un hombre de 86 años ha fallecido este lunes tras circular en sentido contrario por la AS-II, en Gijón, y colisionar frontalmente con otro turismo, cuyo conductor ha resultado herido de gravedad.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se produjo sobre las 14.50 horas, cuando un vehículo Toyota RAV4 se incorporó de forma antirreglamentaria a la autovía en sentido Gijón, pero circulando en dirección contraria. Como consecuencia, el turismo colisionó frontalmente con un Hyundai Tucson que circulaba correctamente por la vía en dirección a Gijón.

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El conductor del Toyota, un vecino de Gijón de 86 años, falleció en el accidente, mientras que el conductor del otro vehículo resultó herido de gravedad. Hasta el lugar se desplazaron cuatro patrullas y el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (UNI) del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón.

Los riesgos de conducir con más de 65 años

En España no existe una ley que prohíba la conducción a partir de una determinada edad, aunque desde los 65 la duración del permiso de conducir se reduce con el fin de garantizar un mayor control sobre la aptitud de los conductores. La mayoría de ellos terminan colgando las llaves a los 75 años de media, aunque más 'obligados' por su entorno que por propia voluntad. Pero es cierto que a ciertas edades la disminución de reflejos, los problemas de visión o la pérdida de capacidad auditiva conlleva más riesgos a la hora de ponerse al volante.

Un informe de Mapfre señala que a partir de los 65 años se observa una disminución progresiva en la capacidad de reacción ante imprevistos en la carretera. El deterioro se vuelve más significativo a partir de los 80 años. Estos conductores presentan entre un 32% y un 47% más de probabilidades de estar involucrados en accidentes de tráfico.