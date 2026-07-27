Claudia Barraso 27 JUL 2026 - 17:47h.

Los Mossos están inspeccionando el hotel y la habitación desde donde cayó la fallecida

Investigan la muerte de un joven al caer desde el balcón de un edificio en Almuñécar, Granada

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Los Mossos d’ Esquadra están investigando la muerte de una menor de 16 años tras precipitarse por el balcón de un hotel en el que estaba alojado en Lloret de Mar, en la Selva, Girona. Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana cuando la pequeña cayó desde la cuarta planta del edificio donde permanecía de vacaciones durante unos días.

Los servicios de emergencia no tardaron en recibir el aviso cuando los Mossos y los bomberos también fueron alertados de que una joven había caído desde unas de las plantas del edificio situado en la avenida Vila de Tossa. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios y agentes por reanimar a la joven, no pudieron hacer nada por salvarle la vida y en el lugar de los hechos solo pudieron confirmar su fallecimiento, según confirma 'El Caso'.

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Una vez confirmaron su muerte, los agentes activaron el protocolo judicial por el que se había una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y saber si podría tratarse de un suicidio o si por el contrario la joven podría haber consumido algún tipo de sustancia que hubiese provocado el accidente.

Los Mossos están inspeccionando el hotel

Con el fin de obtener más pruebas y poder aclarar cómo se produjo la caída, los Mossos inspeccionaron el hotel y la habitación donde se encontraba la víctima, que era donde se alojaba y desde donde cayó en el balcón. Por el momento no han confirmado la identidad ni la nacionalidad de la víctima, tampoco si se encontraba de vacaciones en España con su familia o amigos.

De la misma manera, no han confirmado si la joven venía de fiesta ni cuánto tiempo estaba en España. Aunque no hay novedades sobre el caso, los agentes siguen investigando lo sucedido y están intentando buscar pruebas entre las pertenencias de la fallecida.