La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 71 años que circuló durante 34 kilómetros en sentido contrario

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La Guardia Civil ha interceptado este martes a un anciano acusado de conducción temeraria tras conducir durante más de 30 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-92 en Granada. Según ha informado este cuerpo armado, el detenido es un hombre de 71 años que ha sido interceptado a las 8:40 horas de este martes en el kilómetro 4 de la carretera A-4100, a su paso por Guadix, en Granada.

Numerosos testigos habían alertado de que un coche circulaba a contramano por la autovía A-92, ya que iba hacia Sevilla por los carriles de sentido Almería, lo que ha mantenido durante unos 34 kilómetros. El septuagenario, que será investigado por conducción temeraria, ha dado negativo en las pruebas realizadas de consumo de alcohol y drogas.

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Medios locales como ‘Ahora Granada’ han confirmado que el suceso se ha producido a primera hora de la mañana cuando el vehículo del detenido habría entrado en la autovía en dirección contraria para circular sentido Sevilla por los carriles de sentido Almería. Una trayectoria que ha hecho a la inversa hasta 34 kilómetros y que ha puesto en peligro a otros muchos conductores.

La Guardia Civil pudo detener el vehículo todavía circulando en sentido contrario

Finalmente, y, tras recibir varios avisos de otros conductores, la Guardia Civil ha conseguido interceptar al conductor a la altura del municipio de Guadix, donde han parado su coche y ha sido detenido. Ahora está siendo investigado por conducción temeraria después de haber dado negativo en la prueba de alcoholemia y de drogas.

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Por el momento, las autoridades no han trasladado más información respecto a la identidad del conductor y si sufría algún tipo de enfermedad mental que le hiciese no saber el rumbo que estaba cogiendo por la carretera o si tomaba algún tipo de medicación que causó la desorientación del mismo.