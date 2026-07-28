Los agentes descubrieron los restos de los recién nacidos después de que la mujer diese a luz este lunes a un bebé sano

La investigación sigue en curso para determinar las causas de la muerte y esclarecer lo ocurrido

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Fuentes policiales han anunciado el hallazgo de los cuerpos de cinco bebés fallecidos en el domicilio de una pareja en Orange, el departamento francés de Vaucluse. Según informa 'Agence France-Presse', los agentes descubrieron los restos de los recién nacidos después de que la mujer diese a luz este lunes a un bebé sano.

Los investigadores localizaron los cuerpos dentro de varias cajas. De momento, la investigación sigue en curso para determinar las causas de la muerte y esclarecer lo ocurrido. La Fiscalía de Carpentras, contactada por 'AFP', no quiso dar más información sobre este caso que ha conmocionado a la localidad francesa.

El caso francés más grave de infanticidio ocurrió en 2015

En febrero, las autoridades detuvieron a una mujer de 50 años tras encontrar los cuerpos de dos bebés en su congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia. Mientras que el caso francés más grave de infanticidio ocurrió en 2015 cuando Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos.

La mujer reconoció ante el jurado que asfixió a sus hijos poco después de dar a luz ella sola. Así, también reconoció que sufría una alteración de su capacidad de juicio.