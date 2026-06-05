Lyhanna Rameau Bernard es una niña de 11 años que ha estado desaparecida durante días y ha sido hallada muerta en Francia

El sospechoso de matar a Lyhanna de 11 años en Francia: padre de una amiga de la niña y perfil de depredador sexual

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GersFrancia continúa conmocionada tras la desaparición y el hallazgo del cadáver de Lyhanna Rameau Bernard, la niña de 11 años desaparecida a finales mayo. Su cuerpo sin vida ha sido hallado por la Policía en una granja abandonada, a 15 kilómetros de la localidad de Fleurance donde vivía. Tras seis días sin tener noticias de ella, la Policía de Francia encontraba su cadáver durante el jueves 4 de junio.

Según han revelado los medios franceses, el principal sospechoso de su muerte es Jérôme Barella, un hombre de 41 años que es el padre de dos menores que iban al mismo colegio de la pequeña Además, una de las hijas del sospechoso era una de las amigas de Lyhanna Rameau Bernard.

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El hallazgo del cadáver de Lyhanna

El cuerpo sin vida de la niña de tan solo 11 años fue localizado por los agentes de la gendarmería francesa durante la jornada de búsqueda emitida el jueves 4 de junio. Nada más encontrar su cadáver, los agentes emitieron un comunicado alertando del hallazgo.

"Las acciones de búsqueda de Lyhanna llevadas a cabo por la gendarmería llevaron al este del departamento de Gers, a una granja situada en una zona apartada de la vista directa", informaban los agentes.

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"Allí se encontró el cuerpo que parecía ser el de una niña, con una ropa similar a la que llevaba la menor secuestrada y retenida en el momento de su desaparición", continuaban explicando los investigadores.

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Por su parte, el fiscal Olivier Naboulet comunicaba que "por orden del juez instructor, en las próximas horas se realizará una autopsia para identificar finalmente el cuerpo y establecer las conclusiones médicas y legales sobre las causas de su muerte".

El padre de una amiga suya, el principal sospechoso

Como indican fuentes de la investigación, Jérôme Barella cuenta con unos antecedentes que apuntan a que podría tratarse de un depredador sexual de menores. Jérôme B, ya en prisión preventiva por este caso del que siempre ha sido principal sospechoso.

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Tan solo unas horas después de la desaparición de la pequeña Lyhanna, el viernes 29 de mayo en la localidad francesa de Fleurance, las sospechas de los agentes apuntaban al padre de la amiga de la menor.

Él mismo aseguró haber recogido con su coche después del colegio a Lyahnna "con vida" y haberla dejado en la piscina municipal. Todo ello, el mismo día de la desaparición de la pequeña.

Los antecedentes del principal sospechoso

Tras su detención, el acusado mantiene su inocencia, pero todos los indicios apuntan hacia él.

Los antecedentes de este hombre recogen que fue acusado en su día de la violación de una niña de 10 años y despedido en el instituto donde trabajaba como operario de mantenimiento por "comportamiento inapropiado" con una alumna.

La familia de Lyhanna sospechaba del comportamiento de Barella con la menor

En una entrevista con el medio de comunicación 'ICI Occitanie', la madre de Lyhanna, Charly Rameau, confirmó que la familia de la menor habría sospechado ya del comportamiento extraño de Barella con la menor.

Sus sospechas se remontarían a una fiesta de cumpleaños de pijama a la que fue invitada Lyhanna y en la que, al parecer, el padre de sus amigas la hizo "cosquillas".

"Luego supimos que la esperaba muy a menudo fuera del colegio y que le llevaba meriendas, entre otras cosas", reconocía la mujer que aseguró haber aconsejado a su hija que mantuviera lejos de Barella.

Reacciones a la muerte de Lyhanna

Nada más conocerse la muerte de la pequeña, la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, ha declarado que "comparte la indignación de todos los franceses" por los fallos en las investigaciones en torno al hombre sospechoso del secuestro de Lyhanna y aboga por "seguir aumentando los recursos del sistema judicial".

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, junto con su homólogo de Justicia, Gérald Darmanin, ha solicitado la apertura de una investigación administrativa, encomendada a la Inspección General de Justicia y a la Inspección General de la Gendarmería Nacional, para identificar "posibles fallos" en las investigaciones dirigidas contra el hombre sospechoso del asesinato de Lyhanna.