Agencia EFE 28 JUL 2026 - 08:45h.

El carrito de golf se salió de la vía y el niño se precipitó por un puente de al menos tres metros de altura

El menor ha sido trasladado al Hospital de Torrevieja, Alicante, con distintos golpes derivados de la caída

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Un niño de nueve años ha resultado herido en el municipio de Rojales, Alicante, tras salirse de la vía un carrito de golf y caer por un puente de una distancia de tres metros de altura. Así han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, un suceso ocurrido en el campo La Marquesa Golf.

El aviso del incidente se recibió a las 17:09 horas, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, que han indicado que el menor ha sufrido "distintos golpes y necesitado la asistencia sanitaria presente en el lugar", aunque no ha habido atrapados.

Todo ha quedado en un susto

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) han informado a EFE de que el niño ha sido trasladado con policontusiones en una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital de Torrevieja (Alicante).

Hasta el lugar de los hechos el Consorcio ha movilizado una bomba rural pesada, con un cabo y cuatro bomberos del parque de Almoradí, Alicante.