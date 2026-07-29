Claudia Barraso 29 JUL 2026 - 17:02h.

Hace unas semanas las autoridades habrían detenido a la víctima por haber agredido a su presunto asesino y a sus hijos

Los hijos de la mujer asesinada por su pareja en Barcelona, de 8 y 4 años, escaparon descalzos a la calle para pedir auxilio a los vecinos

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La mujer asesinada por su pareja este pasado martes por la noche en la calle Andrade de Barcelona habría sido detenida en la primera quincena de julio por una presunta agresión a él y sus dos hijos menores.

Así lo ha confirmado el medio 'Europa Press' explicando que la mujer habría sido detenida hace unas semanas antes del crimen por supuestamente haber agredido al hombre que acabó matándola a cuchilladas y a sus dos hijos, quienes escaparon de la vivienda donde se produjeron los hechos para pedir ayuda.

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Los menores estaban presentes cuando el detenido, un hombre de origen sudamericano y pareja de la mujer asesinada, apuñaló con un arma blanca en múltiples ocasiones a la fallecida hasta dejarla gravemente herida en el suelo de la vivienda. Después, salió huyendo en un coche que acabó incendiando en otras de las calles de Barcelona.

Descalzos y todavía en estado de shock, los dos menores salieron corriendo de la casa para buscar ayuda. Varios testigos han afirmado que en más de una ocasión escucharon a la pareja discutir y ellos fueron quienes dieron el aviso a los agentes que descubrieron a la mujer tendida en el suelo de su casa.

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El detenido se dio a la fuga, pero se entregó voluntariamente

A pesar de los esfuerzos que hicieron por salvarle la vida, la mujer terminó falleciendo en la casa donde se produjo el crimen debido a la gravedad de las heridas. En l caso del detenido, se entregó a una comisaria después de haber estado huyendo toda la noche y de haber incendiado el coche con el que decidió comenzar su fuga.

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Tras entregarse ante las autoridades, el presunto autor del crimen fue trasladado a las dependencias policiales de Les Corts, donde permanece detenido hasta pasar próximamente a disposición judicial. Ahora, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha asumido la investigación para esclarecer los hechos, que se tratan en el marco de un asesinato machista. De confirmarse como tal, serían 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.373 desde 2003.