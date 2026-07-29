La madre de los cinco bebés muertos en un domicilio en Francia podría presentar un trastorno de negación del embarazo

Detenida la madre de los cinco bebés hallados muertos en una casa en Orange, Francia: ocultó sus embarazos a su marido, pero este encontró los cuerpos

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El caso de Marie, de 32 años, ha conmocionado a la opinión pública francesa. Los hechos han ocurrido en la ciudad de Orange. En su casa, mientras daba en el hospital a luz a un bebé, encontraron 5 muertos en cajas. Su marido había discutido con ella porque quería saber lo que escondía, así que aprovechó que estaba en el hospital para averiguarlo. Y lo que encontró le dejó estupefacto: era un cuerpo en descomposición. No solo encontró eso. También, los huesos de cuatro recién nacidos.

La detenida dio a luz el pasado domingo a un bebé sano, un parto que sucedió en su casa y después de una gestación detectada de manera muy tardía por un fenómeno que está diagnosticado como de negación del embarazo, que puede estar en la base de esta trágica historia.

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El trastorno de la negación del embarazo, también denominado embarazo críptico o negado, ocurre cuando estando la mujer embarazada, incluso en un avanzado estado, no es consciente de ello o se niega a aceptarlo. Es lo contrario a un embarazo psicológico. Una mujer que no "escucha" a su cuerpo tampoco podrá cuidar de un embarazo que no sabe que se desarrolla dentro del útero materno. Por eso en estos casos la posibilidad de que el bebé muera o no se desarrolle como debe puede ser más habitual. Las madres en estos casos no cambian su estilo de vida, siguen fuma do o bebiendo en el caso de que lo hagan, no acuden a controles y no modifican su dieta, en caso de necesitarlo.

De hecho, en un embarazo críptico puede suceder sin que el cuerpo experimente ciertos cambios que sí suceden en un embarazo habitual. Por ello, es posible que el volumen de la barriga apenas aumente pese a que la mujer sí está embarazada. O que ella misma se autoconvenza de que no está embarazada porque suele tener pérdidas recurrentes de regla u obesidad.

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La justicia abrió una investigación por asesinato y este miércoles detuvo a la mujer, indicó la fiscalía de Carpentras, confirmando una investigación del diario Le Parisien. Según el rotativo regional La Provence, la detención se produjo cuando la mujer abandonó el hospital.

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La fiscalia ordenó la acogida provisional del bebé nacido el domingo y reportó a los servicios sociales la situación de los otros dos hijos menores que tiene la pareja.

Los casos de homicidios de bebés al nacer no son raros. A veces están marcados por una alteración del discernimiento de la madre o por la negación de embarazos, que se ocultan a su entorno. Según algunos estudios, se produce en uno de cada 475 embarazos aunque no en todos acaban en tragedia.

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Otros casos similares

Este suceso evoca otros casos similares recientes en Francia. El pasado mes de febrero, una mujer fue detenida en Alto Saona tras el hallazgo de dos bebés en un congelador, mientras que en 2022 se descubrieron otros dos recién nacidos en idénticas circunstancias en Bédoin, en el departamento de Vaucluse.

En el precedente más grave registrado en Francia, Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, después de que el tribunal reconociera una alteración de su capacidad de discernimiento.