A la espera de la autopsia que realizará el Instituto de Medicina Legal, se descarta un fallecimiento por ahogamiento

El Ayuntamiento ha guardado un minuto de silencio en memoria del bañista y ha decidido aplazar los eventos programados para estos días

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Un hombre de 30 años ha perdido la vida este miércoles en la piscina municipal de Albolote, en la provincia de Granada. Hasta el momento, las hipótesis apuntan a que no ha fallecido por ahogamiento, sino por algún otro tipo de problema o patología. Será el Instituto de Medicina Legal el que realice la autopsia que revelará la causa de la muerte.

Según las primeras hipótesis, al hombre le pudo dar una indisposición mientras nadaba, explica 'Granada Hoy'. A pesar de la rápida intervención de socorristas y servicios sanitarios, solo se pudo confirmar su fallecimiento. La piscina ha sido desalojada y permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

La víctima del suceso era de nacionalidad extranjera, aunque llevaba tiempo residiendo en el municipio, tal y como han confirmado fuentes municipales al medio 'Ideal'.

Albolote, consternado por la muerte del bañista

El alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, se desplazó hasta la piscina municipal para seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y trasladar sus condolencias y su apoyo a la familia del fallecido, explica el Ayuntamiento en un comunicado.

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Este jueves, el Ayuntamiento ha guardado un minuto de silencio en memoria del bañista, un acto al que han asistido el alcalde; el presidente de Cruz Roja Granada, Gabino García; concejales de los distintos grupos políticos de la Corporación Municipal; trabajadores del Ayuntamiento; vecinos y vecinas del municipio, así como los socorristas que atendieron al joven.