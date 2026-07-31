Europa Press 31 JUL 2026 - 16:59h.

La Policía Nacional detuvo el pasado 21 de julio a cinco personas, incluido un agente del Cuerpo fuera de servicio, acusados de increpar a la portavoz del PSOE

Reyes Maroto asegura que el PSOE "tiene ganas, está listo" y salen "más fuertes" para "teñir de rojo" Madrid

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La Policía Nacional detuvo el pasado 21 de julio a cinco personas, incluido un agente del Cuerpo fuera de servicio, acusados de increpar a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, cuando celebraba en un bar, junto a otros miembros de la formación, la victoria de la Selección Española contra Argentina en la final del Mundial de fútbol.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Simancas, en el distrito de San Blas-Canillejas, donde los socialistas madrileños tienen su sede. Maroto acudió a este local junto a otros miembros del partido para seguir la final después de darse a conocer los resultados de las primarias del PSOE al Ayuntamiento de la capital, que confirmaron su candidatura a la Alcaldía de Madrid en 2027.

Fuentes del entorno de Maroto explican a Europa Press que durante el partido varias personas la reconocieron y profirieron insultos contra ella, contra el PSOE y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La portavoz socialista restó importancia a lo ocurrido, después de que tanto los responsables del establecimiento como varios clientes intervinieran para poner fin a las increpaciones y evitar que se enturbiara el ambiente festivo.

Así se produjeron los hechos

El altercado se habría producido al término del partido, cuando el grupo de militantes y cargos socialistas decidieron posar para una fotografía con una bandera de España. Las mismas personas que habían lanzado anteriormente insultos les recriminaron entonces que portaran la enseña y comenzaron a gritar expresiones como "rojos de mierda", dando lugar a un rifirrafe.

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Tras ser increpados por otro grupo de clientes, los socialistas solicitaron la presencia de la Policía Nacional, por lo que se personaron en el lugar varios agentes que terminaron por detener a cinco personas, incluido un policía fuera de servicio, acusados de delitos de odio contra la líder de los socialistas madrileños, informan fuentes policiales.

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Desde el entorno de Maroto han subrayado a Europa Press que la actuación de los agentes que acudieron al establecimiento fue "ejemplar", al igual que la de los propietarios y los clientes del bar. El militante agredido por la patada presentó denuncia y está a la espera de que sea llamado a declarar, precisan a esta agencia de noticias.

Por su parte, fuentes policiales indican que estas detenciones fueron englobadas en el balance de incidencias ofrecido por la Delegación del Gobierno en Madrid, que informó de siete detenidos. Estos hechos ocurrieron al margen de las celebraciones de la Selección Española por las calles del centro de la capital.