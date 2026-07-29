Isabel Díaz Ayuso atribuye la compra del ático para la comunidad a una "campaña de desprestigio"

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha atribuido la noticia sobre la compra por parte de la comunidad de un ático que, ha explicado, se utilizará para "reuniones institucionales de forma provisional", a otra de las "campañas de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín".

Según ha publicado El País, la Administración regional ha adquirido un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital, para que lo use la presidenta madrileña como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto.

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"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a mí. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme a la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada y no se me está comprando nada", ha subrayado.

En una comparecencia tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno con motivo de los incendios en la sierra oeste de la región, Díaz Ayuso se ha preguntado "por qué no esperan una semana a que se apague el fuego".

Las explicaciones de la presidenta

"No voy a tener residencia oficial como tantos ministros, ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio", ha apuntado Díaz Ayuso.

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La presidenta ha lamentado tener que hablar sobre este asunto cuando debe gestionar una emergencia como esta y ha opinado que se ha obrado de "mala fe" por el día y la forma en la que se ha contado. Desde su punto de vista, esta campaña busca "enfrentarla" a la gente que ha perdido sus casas y que lo está pasando "muy mal" en estos días.

Sobre las obras en la Real Casa de Correos, ha indicado que la segunda planta va a ser remodelada en su integridad porque hacía décadas que no se acometía ninguna reforma. Por ello, ha agregado, han buscado un lugar donde temporalmente se puedan celebrar "reuniones institucionales" y donde estará la prensa.

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En ese sentido, ha resaltado que la agencia Planifica Madrid "reorganiza" a lo largo del año el patrimonio de la Comunidad de Madrid. "Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar", ha precisado la presidenta, quien ha comentado que "tampoco se cuenta todo lo que se ha vendido para comprar este u otros inmuebles".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado en la red social X a Díaz Ayuso por "cómo se cachondea de todo el mundo" y sobre las justificaciones de la presidenta madrileña, ha ironizado: "Es una víctima. Pobre. Tengamos compasión por ella".

Óscar López pide respuestas

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha pedido a Ayuso explicaciones. "Primero un chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué", ha escrito en X López, candidato del PSOE a la presidencia madrileña.

Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot, ha señalado en X que este es el "tercer ático de Ayuso en Chamberí", aunque "este no lo paga Quirón", sino que "lo pagamos entre todos, incluida la terraza de 200 metros cuadrados, para recibir visitas como presidenta". Además, esta formación ha registrado varias preguntas en la Asamblea dirigidas al Gobierno regional para aclarar esta adquisición.

"Ayuso es una víctima de haberse comprado un piso de 6 millones de euros con dinero público", ha bromeado la ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas, Mónica García. Del mismo modo, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha emplazado al alcalde José Luis Martínez Almeida a actuar "con diligencia" para descubrir si existen posibles irregularidades urbanísticas en este caso.